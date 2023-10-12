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Радикальное палестинское движение ХАМАС использует оружие, произведенное в США, которое направлялось на Украину. Об этом заявило турецкое издание dikGAZETE.

"Это подтверждают и сам ХАМАС, и американские конгрессмены", – сказано в материале.

Также в газете сообщили, что командиры ВСУ самостоятельно осуществляли продажу вооружения от западных партнеров на черном рынке. По информации источника, Россия давно предупреждала о развитии такого опасного сценария, а киевский режим, в свою очередь, перекладывал ответственность на РФ.

В материале сказано, что Украина могла поставить ХАМАС не только американские винтовки М4, но и ракеты Stinger (Киев якобы получил от США более 1,5 тысячи зенитных ракетных комплексов и снарядов).

Издание также приводит слова исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла, который еще в 2022 году выразил обеспокоенность из-за распространения оружия США за границами Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты начали поставлять Израилю военную помощь. Так, первая партия дополнительных систем безопасности уже находится на пути в Тель-Авив.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев также превысило 1,3 тысячи человек.

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