США начали поставки военной помощи Израилю – Белый дом

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Соединенные Штаты начали поставлять Израилю военную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

По его словам, первая партия дополнительных систем безопасности уже на пути в Тель-Авив. Он добавил, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о новой военной помощи Израилю. Он отметил, что США ожидают от Тель-Авива дополнительных запросов на военную помощь и намерены удовлетворить их наилучшим образом.

Ранее Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты пока не собираются направлять своих военных в Израиль. До этого СМИ со ссылкой на источник в оборонном истеблишменте США сообщали, что американские власти работают с оборонной промышленностью над ускоренным выполнением заказов Тель-Авива.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Как сообщают СМИ, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек.

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