В Белом доме заявили, что США пока не планируют отправлять войска в Израиль

Фото: 123RF/recstockfootage

Соединенные Штаты пока не собираются направлять своих военных в Израиль. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CBS.

Он отметил, что Вашингтон будет руководствоваться интересами национальной безопасности. Кирби также добавил, что США всегда будут делать то, что нужно для выполнения своих обязательств в сфере безопасности по всему миру, включая данный регион.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.

В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило об одном погибшем россиянине. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. С их родственниками посольство России в Израиле поддерживает тесный контакт.

В Генштабе армии Израиля сообщили, что заканчивают зачистку на границе с сектором Газа