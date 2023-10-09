Власти США работают с ВПК над ускоренным выполнением заказов Израиля – СМИ

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Американские власти оказывают Израилю дополнительную помощь боеприпасами, а также работают с оборонной промышленностью над ускоренным выполнением заказов Тель-Авива. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонном истеблишменте США.

По словам собеседника агентства, данная работа ведется настолько быстро, насколько это возможно. Комплектации начавшихся поставок не уточняются, однако особый акцент был сделан на боеприпасах для систем противовоздушной обороны.

Источник добавил, что Вашингтон в состоянии совместить военную помощь Израилю с продолжением поддержки Киева, а также поддержанием собственной обороноспособности.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о готовности обсуждать с Израилем перемирие.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Более 800 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

В Генштабе армии Израиля сообщили, что заканчивают зачистку на границе с сектором Газа