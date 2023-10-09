В ХАМАС заявили, что среди пленных из Израиля есть люди с гражданством РФ – СМИ

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Представитель палестинского движения ХАМАС сообщил, что среди пленных людей из Израиля десятки могут иметь второе гражданство, включая российское. Его слова передает агентство Reuters.

"Чиновник ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы", – говорится в сообщении.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Более 800 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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