Граждан Израиля призвали запастись водой и продуктами на 72 часа

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Власти Израиля порекомендовали своим гражданам запастись водой, едой и лекарствами на 72 часа для пребывания в бомбоубежищах. Об этом сообщает командование тыла.

"Учитывая развитие боевых действий на различных направлениях, необходимо подготовить снаряжение, которое позволит вам и вашей семье длительное время находиться на охраняемой территории до 72 часов", – цитирует тыл ТАСС.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли после обострения конфликта. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.

В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило об одном погибшем россиянине. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. С их родственниками посольство России в Израиле поддерживает тесный контакт.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. Боевики палестинской исламистской группировки заявили о намерении казнить по одному заложнику в ответ на удары Израиля по объектам гражданской инфраструктуры в Палестине.

Посольство РФ сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине