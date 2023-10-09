Байден сообщил об 11 погибших американцах после эскалации конфликта в Израиле

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Американский президент Джо Байден заявил, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли по меньшей мере 11 граждан США. Слова американского лидера приводятся на сайте Белого дома.

Кроме того, многие американцы в Израиле до сих пор числятся пропавшими без вести. Вашингтон работают с израильскими властями, чтобы получить информацию об их местонахождении.

Байден выразил соболезнования всем американским семьям, которые пострадали в результате эскалации конфликта в Израиле. Он отметил, что главным приоритетом работы президента США является безопасность граждан страны.

Он также допустил, что среди пленных, которых удерживает ХАМАС, могут быть американские граждане.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС сообщил, что среди пленных людей из Израиля десятки могут иметь второе гражданство, включая российское. До этого в пресс-службе посольства РФ в Израиле сообщили, что один гражданин РФ стал жертвой нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Как сообщают СМИ, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек.

Один россиянин погиб, четверо числятся пропавшими без вести в Израиле