Число погибших в Палестине после эскалации конфликта с Израилем возросло до 687

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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 687 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Палестины.

"На данный момент в наши больницы поступили 687 убитых, в том числе 140 детей и 105 женщин", – говорится в сообщении.

3 726 человек со стороны Палестины в результате ударов получили травмы и ранения.

Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на выпуск с его стороны нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. О намерении оказать Израилю помощь в противостоянии палестинской исламистской группе ХАМАС заявили в США.

Согласно последней информации, с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли минимум 800 человек, находившихся на территории еврейского государства. Жертвой нападения ХАМАС также стал гражданин РФ.

Еще более 100 человек были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Члены радикальной группы заявили о намерении казнить по одному пленному в случае, если Израиль будет наносить удары по жилым домам в Палестине.

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя произошедшее, заявил, что страна не видела такого количества жертв за день со времен холокоста. Он призвал мировое сообщество осудить действия ХАМАС и признать их террористической организацией по аналогии с "Исламским государством" (признана террористической и запрещена в РФ).



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