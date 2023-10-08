США оперативно помогут Израилю оборудованием и ресурсами, включая боеприпасы – Пентагон

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США оперативно помогут Армии обороны Израиля поставками дополнительного оборудования и ресурсов, включая боеприпасы. Об это заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводит РИА Новости.

Остин сообщил, что первая партия военной помощи была отправлена в воскресенье и прибудет в Израиль в ближайшие дни.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю. Сообщается также, что американского президента будут регулярно информировать о развитии событий. Представители президентской администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами.