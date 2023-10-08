Президент Израиля призвал к созданию единого чрезвычайного правительства

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Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с обращением к нации, в котором высказался за формирование правительства национального единства с участием оппозиционных политиков. Об этом сообщает ТАСС.

Израильский президент в своем обращении призвал израильтян к единству перед лицом нападения со стороны палестинских радикалов из ХАМАС. Он также заявил, что считает уместным создание единого чрезвычайного правительства с участием оппозиционных политиков.

"Пришло время для единства внутри народа, Кнессета и для правительства единства", – сказал глава Израиля.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю. Представители администрации президента США останутся в тесном контакте с израильскими партнерами.

В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.