Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю – Белый дом

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Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

"Президент отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", – говорится в релизе.

Сообщается также, что американского президента будут регулярно информировать о развитии событий. Представители президентской администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами.

В субботу Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен не смог убедить некоторые арабские государства осудить нападение на Израиль. Он попросил их осудить нападение ХАМАС, однако они этого не сделали.