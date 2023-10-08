У госсекретаря США не получилось убедить арабские страны осудить нападение на Израиль

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Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог убедить некоторые арабские государства осудить нападение на Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Блинкен общался с несколькими министрами иностранных дел арабских стран, заключивших мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США попросил их осудить нападение ХАМАС, однако они этого не сделали.

В субботу 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля. В ответ израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли 370 палестинцев, еще 2,2 тысячи ранены. В Израиле погибли более 600 человек, свыше 2 тысяч получили ранения.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины. Он отметил, что отметил, что признание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является "настоятельной необходимостью, которую нельзя откладывать".