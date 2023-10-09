Президент Израиля заявил, что страна не видела столько жертв за день со времен холокоста

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Президент Израиля Ицхак Герцог, говоря о нападении на страну палестинского исламистского движения ХАМАС, заявил, что такое количество евреев не погибали за один день со времен холокоста.

По последним известным данным, минимум 800 человек погибли в результате нападения ХАМАС на Израиль. Среди жертв эскалации палестино-израильского конфликта числится один гражданин РФ.

"По моему мнению, со времен холокоста столько евреев не погибали за один день", – цитирует его РИА Новости.

Он обратил внимание, что со времен геноцида страна не видела ситуаций, при которых еврейских женщин, детей, а также пожилых людей насильно сажали в грузовики и брали в плен.

Обращаясь к мировому сообществу, Герцог призвал страны осудить действия боевиков ХАМАС по аналогии с террористами "Исламского государства" (признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что группировки стали почти одинаковыми.

"Во-вторых, я обращаюсь к тем странам, которые до сих пор не признали ХАМАС террористической организацией: сделайте это", – сказал израильский лидер.

Президент страны также заявил о необходимости объяснить ХАМАС их ответственность за безопасность людей, которых они взяли в заложники.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Для защиты Израиля в армию страны призвали более 300 тысяч резервистов. Главной целью израильская сторона назвала полную ликвидацию объектов ХАМАС.

В ответ на это боевики палестинской исламистской группировки заявили о намерении казнить по одному заложнику в ответ на удары Израиля по объектам гражданской инфраструктуры в Палестине. По оценкам МИД Израиля, боевики насильно удерживают более 100 человек, взятых в заложники с территории еврейского государства.



РФ готова помочь соотечественникам в эвакуации из Израиля – Сергей Лавров