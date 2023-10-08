В конгрессе США предположили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю

Фото: AP Photo/Ali Mahmud

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС могли получить вооружение США с Украины для начала атаки на Израиль. Об этом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин написала на своей странице в X.

"Нам необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", – поделилась она.

Ранее стало известно, что американская сторона направила в Израиль самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford. Он прибудет в страну в течение нескольких дней.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было выпущено более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля заявила о старте операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации рассказал, что государство находится в состоянии войны. Он поручил осуществить широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально перешел в "состояние войны", такое решение одобрил военно-политический кабинет страны.