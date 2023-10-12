Мэр израильского Сдерота призвал военных провести эвакуацию жителей – СМИ

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Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди призвал военных провести эвакуацию жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ynet.

В городе на юге Израиля проживает более 27 тысяч человек.

Ранее СМИ писали, что семь выпущенных из Газы ракет попали по Сдероту. В результате пострадали пять человек.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев также превысило 1,3 тысячи человек

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.



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