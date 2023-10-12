Не менее 25 американцев погибли с начала обострения палестино-израильского конфликта

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По меньшей мере 25 американцев погибли при эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

В настоящее время он находится в Израиле.

"К несчастью, число невинных жизней, которые унесли атаки ХАМАС, продолжает расти. Мы сейчас знаем, что погибли по меньшей мере 25 американских граждан", – заявил Блинкен в ходе пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По его словам, граждане 36 стран погибли или пропали из-за атаки ХАМАС против еврейского государства.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон начал поставлять Израилю военную помощь. Первая партия допсистем безопасности уже находится на пути в Тель-Авив.

Противостояние Израиля и Палестины обрело новый виток 7 октября. В этот день сектор Газа выпустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

В настоящее время известно 1 417 палестинцах, погибших с начала эскалации конфликта. Со стороны Израиля есть информация о 1 300 погибших.

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