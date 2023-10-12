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Росавиация открыла горячую линию для информирования россиян, желающих вылететь из Израиля, сообщается на сайте ведомства.

Позвонить можно по номеру +7 (800) 200-40-01.

Уточняется, что российские авиакомпании "Азимут" и Red Wings продолжают выполнять ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией.

"Азимут" перевозит пассажиров по маршрутам: Минеральные Воды – Тель-Авив – Минеральные Воды и Сочи – Тель-Авив – Сочи. Red Wings выполняет рейсы по маршрутам: Махачкала – Тель-Авив – Махачкала и Сочи – Тель-Авив – Сочи.

Также Red Wings организовала дополнительные рейсы Тель-Авив – Москва с технической посадкой в Минеральных Водах или Махачкале.

Авиакомпании открыли отдельные телефонные линии для информирования пассажиров, следующих в Израиль или из него. У "Азимута" номер +7 (863) 226-00-05, у Red Wings – +7 (800) 350-99-77.

Ранее сообщалось, что число желающих покинуть сектор Газа превысило 550 человек. Из них около 400 россиян. В российском списке также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Палестины.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек.

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.



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