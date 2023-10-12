Порядка 400 россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа

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Число желающих покинуть сектор Газа превысило 550 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алию Зарипову.

По ее словам, из них около 400 россиян. Зарипова уточнила, что в российском списке также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Палестины.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Со стороны Палестины погибли более тысячи человек.

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.



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