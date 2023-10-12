Эрдоган обвинил Запад в отсутствии реакции на голод в секторе Газа

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Запад никак не комментирует отсутствие продуктов питания и воды в секторе Газа. Его слова передает РИА Новости.

Глава страны уточнил, что там нет воды, хлеба и продовольствия. По его словам, это противоречит правам человека.

"Где Запад? Принимают ли они здесь какие-либо меры?" – задался вопросами Эрдоган.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

Позже депутаты Кнессета (парламента) Израиля одобрили создание чрезвычайного правительства в условиях обострения конфликта вокруг сектора Газа.

Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа