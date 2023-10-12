Кнессет Израиля одобрил создание чрезвычайного правительства – СМИ

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Депутаты Кнессета (парламента) Израиля одобрили создание чрезвычайного правительства в условиях обострения конфликта вокруг сектора Газа. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Согласно информации, 66 парламентариев поддержали формирование кабмина, ни один из депутатов не высказался против этого.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

Ранее Росавиация открыла горячую линию для информирования граждан РФ, которые хотят вылететь из Израиля. Позвонить можно по номеру +7 (800) 200-40-01.

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