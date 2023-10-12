США начнут вывозить американцев из Израиля в Европу с 13 октября

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Американские власти с 13 октября начнут вывозить чартерными рейсами в Европу желающих покинуть Израиль граждан США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Президент поручил помощникам обеспечить оказание помощи гражданам США, которые хотят покинуть Израиль, и возможность сделать это безопасно. <...> Все еще прорабатываются некоторые детали этого", – поделился он.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Тель-Авив рассказал, что Вашингтон оставляет за собой право заморозить принадлежащие Ирану 6 миллиардов долларов, которые были разблокированы и находятся вне его юрисдикции.

Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. В этот день сектор Газа выпустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

На данный момент известно о 1 417 палестинцах, погибших с начала эскалации. Со стороны Израиля есть информация о 1 300 погибших.

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