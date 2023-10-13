Премьер Палестины назвал блокаду Газы военным преступлением

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Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе назвал блокаду сектора Газа военным преступлением. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на трансляцию арабских телеканалов.

"Мы требуем коридора безопасности для доставки помощи в Газу через КПП Рафах", – сказал премьер.

Также палестинский лидер призвал мировое сообщество поддерживать не Израиль, а решение палестинской проблемы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершить палестино-израильский конфликт можно при помощи создания двух государств. До этого Владимир Путин предложил создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 799 человек.

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