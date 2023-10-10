МИД Палестины обвинил Израиль в применении запрещенных фосфорных снарядов

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МИД Палестины обвинил Вооруженные силы Израиля в использовании запрещенных боеприпасов с содержанием белого фосфора. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа", – уточняется в заявлении.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что потери ХАМАС в результате эскалации ситуации, по полученным данным, оцениваются около 750 человек, около 2 тысяч получили ранения.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что для решения конфликта на Ближнем Востоке нужна реализация решений СБ ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства. Президент РФ обратил внимание, что Вашингтон оказывал давление на обе стороны конфликта и никогда не учитывал интересы палестинского народа.

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