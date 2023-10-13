Аэропорт Алеппо возобновит работу 14 октября

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Международный аэропорт Алеппо, который вывела из строя атака со стороны Израиля, заработает утром 14 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс Сирии.

Ведомство уточнило, что гавань возобновит работу в 08:00 по местному времени. Как отметило министерство, в аэропорту провели работы по устранению ущерба.

Также ведомство указало, что в аэропорту Дамаска продолжаются работы.

12 октября СМИ сообщили, что аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя из-за повреждения взлетно-посадочных полос в результате воздушной атаки Израиля. ВС Израиля одновременно нанесли ракетные удары по аэропортам около 13:50 по московскому времени, говорилось в заявлении.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1 799 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

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