Израиль нанес удары по домам боевиков ХАМАС в секторе Газа

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Израильские истребители нанесли удары по пяти домам, в которых проживали боевики группировки ХАМАС. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Уточняется, что удары были нанесены в том числе по дому, в котором, предположительно, мог находиться брат лидера ХАМАС Яхья Синвара.

Помимо этого, армия Израиля также нанесла удар по ситуационному центру группировки, который осуществлял наблюдение и слежку за действиями ЦАХАЛ. В результате удара были уничтожены два боевика, которые находились в комнате наблюдения.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа