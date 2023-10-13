США организовали чартерный рейс для пожелавших покинуть Израиль американцев

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США организовали первый чартерный рейс для граждан Америки, которые пожелали выехать из Израиля на фоне обострения конфликта. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Первый чартерный рейс, который организует Госдепартамент, вылетел из Израиля и прямо сейчас находится на пути в Европу", – цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, в ближайшие дни будет организовано еще несколько подобных рейсов. Госдеп США намерен и дальше обеспечивать граждан страны возможностью покинуть Израиль воздушным путем при их желании.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – более 1 799 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

Ответственность за переговоры об освобождении иностранных заложников и пленных с двойным гражданством планировали взять на себя власти Египта. При этом информации о том, начались ли переговоры между сторонами, по-прежнему не было.



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