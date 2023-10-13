Жители сектора Газа начали эвакуироваться на юг по просьбе Израиля – СМИ

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Жители сектора Газа прислушались к просьбам израильской армии эвакуироваться на юг перед ударами. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны страны Даниэля Хагари.

"Население города Газа начало заметно двигаться в южном направлении, чтобы защитить себя", – указал он.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант, обратившись к гражданскому населению Газы, призвал его в срочном порядке эвакуироваться на юг сектора. По его словам, подобные действия позволят провести размежевку гражданского населения и боевиков палестинской радикальной группы ХАМАС.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1 799 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

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