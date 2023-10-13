Посол Израиля в РФ сообщил, что некоторых жертв эскалации конфликта сжигали заживо

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Личности погибших людей в Израиле установить трудно, некоторых сожгли заживо. Специалисты используют анализ ДНК, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Израиля в Москве Александра Бена Цви.

"По большей части все уже довольно ясно. Мы знаем, что количество погибших не очень-то изменилось со вчерашнего дня. Количество раненых, количество пропавших без вести, в общем-то, со вчерашнего дня особо не изменилось", – сказал он.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1 799 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

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