Тела пропавших израильтян нашли в секторе Газа – СМИ

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Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашли тела граждан страны в секторе Газа. Они числились пропавшими, сообщает газета Haaretz.

"В ходе рейдов, проведенных в секторе Газа за последние 24 часа, пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ обнаружили тела пропавших без вести израильтян", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военные также обнаружили предметы, которые могут помочь в освобождении израильтян, похищенных ХАМАС.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

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