Армия Израиля зафиксировала несколько обстрелов со стороны Ливана

Фото: 123RF/beletskiy

Армия Израиля сообщила, что зафиксировала несколько обстрелов со стороны Ливана и открыла ответный огонь, передает РИА Новости.

По данным израильских военных, инцидент произошел в районе горы Хар-Дов на Голанских высотах.

"В настоящий момент военнослужащие Армии обороны Израиля наносят удары по источнику запусков", – говорится в сообщении.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил расширения конфликта в регионе посл эскалации конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Он также назвал положительным тот факт, что израильская армия предупреждаем мирное население Газы о предстоящей военной операции. При этом он добавил, что "совершенно нереально" полагать, что миллион человек смогут покинуть эту территорию всего за сутки.

Помимо этого, глава европейской дипломатии подчеркнул, что в реакции Израиля на атаки "есть элементы, которые определенно не соответствуют международному праву".

В субботу 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС выпустили по еврейскому государству более трех тысяч ракет и проникли на территорию Израиля.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.