Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа переместиться на юг

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей севера сектора Газа переместиться в южную часть, сообщает ТАСС.

"Вы должны покинуть свои дома и отправиться на юг от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине – прим. ред.)", – говорится в листовке, которую распространяют израильские военные.

Израильское радио Kan цитирует заявление армейского представителя на арабском, в котором говорится, что ЦАХАЛ разрешает безопасное движение на юг сектора Газа с 10:00 до 16:00.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.

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