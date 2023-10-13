Число погибших в секторе Газа палестинцев увеличилось до 1,9 тыс человек

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Число погибших палестинцев в секторе Газа увеличилось до 1,9 тысячи человек, в том числе 614 детей. Об этом сообщает Минздрав страны.

"Число убитых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа возросло до 1 990, включая 614 детей и 370 женщин, ранения получили 7 696 человек", – говорится в заявлении.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона.

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