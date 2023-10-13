Боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по израильскому городу Беэр-Шева

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Боевое крыло радикального движения ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по городу Беэр-Шева на юге Израиля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что бригады аль-Кассама наносят ракетный удар по оккупированному городу в ответ на обстрелы мирных жителей, совершаемых властями Израиля.

Ранее боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Бригады Аль-Кассам обстреляли аэропорт в ответ на выселение и удары по мирным жителям.

Израильская сторона проинформировала ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. По заявлению израильской армии, призыв к эвакуации населения Газы направлен на обеспечение безопасности и защиты мирных жителей.

Боевики группировки ХАМАС скрываются в секторе Газа в тоннелях под жилыми домами, а также в зданиях вместе с ни в чем не повинными мирными жителями, отметили в ЦАХАЛ.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

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