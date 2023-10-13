Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Боевое крыло ХАМАС наносит ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.

В ХАМАС подчеркнули, что бригады Аль-Кассам обстреливают аэропорт в ответ на выселение и удары по мирным жителям.

Ранее израильская сторона проинформировала ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. По заявлению израильской армии, призыв к эвакуации населения Газы направлен на обеспечение безопасности и защиты мирных жителей.

Боевики группировки ХАМАС скрываются в секторе Газа в тоннелях под жилыми домами, а также в зданиях вместе с ни в чем не повинными мирными жителями, отметили в ЦАХАЛ.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Пассажиры первого дополнительного рейса из Израиля рассказали, как доехали до России