Боррель допустил возможность расширения конфликта в регионе после атак на Израиль

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил расширения конфликта в регионе посл эскалации конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом он заявил испанской газете El Pais.

"Это то, что мы пытаемся предотвратить: реакции, которые расширят конфликт. Но никто не может знать этого наверняка", – заявил Боррель.

Он также назвал положительным тот факт, что израильская армия предупреждаем мирное население Газы о предстоящей военной операции. При этом он добавил, что "совершенно нереально" полагать, что миллион человек смогут покинуть эту территорию всего за сутки.

Помимо этого, глава европейской дипломатии подчеркнул, что в реакции Израиля на атаки "есть элементы, которые определенно не соответствуют международному праву".

"Это четвертая война в Газе, свидетелем которой я стал в своей взрослой жизни, и она показывает, что международное сообщество забыло о палестинской проблеме", – сказал дипломат.

В субботу 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС выпустили по еврейскому государству более трех тысяч ракет и проникли на территорию Израиля. С начала эскалации конфликта погибли 1,9 тысячи палестинцев и 1,5 тысячи граждан Израиля.