Армия Израиля пресекла попытку проникновения в страну группы из Ливана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нейтрализации группы, которая пыталась проникнуть в страну из Ливана. Об этом сообщается в телеграм-канале армии.

"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая попыталась проникнуть на территорию Израиля из Ливана. Беспилотник ЦАХАЛ атаковал террористическую ячейку и уничтожил нескольких террористов", – отмечается в сообщении.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.

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