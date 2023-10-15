ВОЗ сравнила приказ Израиля об эвакуации больниц на юг Газы со смертным приговором

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Приказ Израиля об эвакуации более двух тысяч пациентов из 22 больниц на севере сектора Газа равносилен смертному приговору. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации отметили, что в южной части Газы медицинские учреждения уже работают на пределе возможностей и не в силах справиться с резким увеличением пациентов.

В связи с этим в ВОЗ призвали Израиль в срочном порядке отменить данный приказ и обеспечить защиту медучреждений, их сотрудников, пациентов, а также гражданского населения.

Ранее сообщалось, что израильская сторона проинформировала ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов.

Представители всемирной организации призвали Израиль отменить этот приказ, чтобы избежать превращения того, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию.

В ЦАХАЛ заявили, что жители северной части сектора Газа смогут вернуться в свои дома после соответствующего объявления со стороны Израиля.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались шестнадцать россиян.

Власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа