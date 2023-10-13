13 октября, 07:41Политика
Жители Газы смогут вернуться в свои дома после соответствующего объявления – ЦАХАЛ
Фото: AP Photo/Hatem Ali
В ЦАХАЛ заявили, что жители северной части сектора Газа смогут вернуться в свои дома после соответствующего объявления со стороны Израиля. Об этом говорится в телеграм-канале армии обороны Израиля.
Ранее сообщалось, что израильская сторона проинформировала ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов.
Представители всемирной организации призвали Израиль отменить этот приказ, чтобы избежать превращения того, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию.
По заявлению израильской армии, призыв к эвакуации населения Газы направлен на обеспечение безопасности и защиты мирных жителей.
Боевики группировки ХАМАС скрываются в секторе Газа в тоннелях под жилыми домами, а также в зданиях вместе с ни в чем не повинными мирными жителями, отметили в ЦАХАЛ.
"Граждане сектора Газа, ради собственной безопасности и безопасности своих семей эвакуируйтесь на юг и отдалитесь от террористов ХАМАС, которые используют вас в качестве живого щита", – говорится в заявлении армии Израиля.
В ЦАХАЛ добавили, что в последующие дни израильские военнослужащие продолжат активные действия в Газе и приложат все усилия для того, чтобы не причинить вреда мирным гражданам.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".
Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.
Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.
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