МИД Палестины назвал удары Израиля по сектору Газа геноцидом

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МИД Палестины назвал геноцидом удары Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило министерство на своей странице в соцсети X (Twitter).

"Геноцид, совершенный Израилем против нашего народа в секторе Газа, ежедневно проявляется в своих самых отвратительных формах", – сказано в сообщении ведомства.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказались четыре гражданина России.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден заявил о готовности оказать поддержку Израилю. Он подчеркнул, что в случае необходимости Вашингтон готов перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться сложившейся ситуацией.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа