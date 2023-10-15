Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа

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Все главные больницы в секторе Газа полностью или частично разрушены из-за боевых действий со стороны Израиля за последнюю неделю. Об этом РИА Новости рассказала министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.

"Детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Медицинские ресурсы находятся на грани истощения", – заявила она.

При этом, по ее словам, почти половину жертв составляют женщины или дети. Кроме того, министр сообщила, что в секторе Газа не осталось ничего для жизни, все приюты и больницы на данный момент заполнены.

Как она утверждает, ситуация в секторе Газа напоминает "кровавую бойню". Мей аль-Кайла рассказала, что на границу прилетел самолет из Иордании с международной гуманитарной помощью, а также три воздушных судна из ОАЭ и 106 конвоев из Египта и от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако министр подчеркнула, что доставка помощи невозможна по причине блокады сектора Израилем.

Вдобавок она предупредила о возможном распространении эпидемий в секторе Газа из-за недостаточного количества медицинских средств. Поэтому министр потребовала от международного сообщества "немедленно вмешаться и защитить людей и медперсонал, поскольку нападения на машины скорой нарушают все законы и договоры".

В ВОЗ же подчеркнули, что приказ Израиля об эвакуации больниц с севера сектора Газа можно сравнить со смертным приговором для больных и пострадавших. Поэтому организация осуждает эти требования, затрагивающие 22 больницы, в которых лечатся более 2 тысяч людей.

"Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения усугубит нынешнюю гуманитарную и связанную с общественным здравоохранением катастрофу", – сказано в сообщении ВОЗ.

Ранее ХАМАС призвал мусульманские страны оказать помощь больницам, работающим в секторе Газа, и открыть новые полевые госпитали. Также движение потребовало направить в сектор Газа медикаменты и оборудование для оказания чрезвычайной помощи.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа