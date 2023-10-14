Израиль готовится к дальнейшим шагам операции в секторе Газа – армия

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Армия обороны Израиля продолжит наносить массированные удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Хагари, сейчас ЦАХАЛ готовит дальнейшие шаги в рамках операции секторе Газа.

"Мы намерены продолжать массированные атаки по Газе. Мы готовим следующие шаги в войне в Газе и готовы к развертыванию сил на всех аренах. Любой, кто приблизится к забору безопасности, умрет", – заявил представитель ЦАХАЛ.

Он отметил, что сотни тысяч жителей северной части Газы уже покинули этот район. Хагари подчеркнул, что израильская сторона распространяет листовки о путях и маршрутах эвакуации.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не может мириться с бездействием Совбеза ООН по вопросу урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, в связи с чем и внесла свой проект резолюции.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.