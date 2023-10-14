Небензя заявил, что Россия не может мириться с бездействием СБ ООН по ситуации в Израиле

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Россия не может мириться с бездействием Совбеза ООН по вопросу урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, в связи с чем и внесла свой проект резолюции. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ни одна западная делегация не запросила открытого заседания Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона убеждена, что СБ должен положить конец боевым действиям и возобновить мирные переговоры по созданию Палестинского государства, добавил Небензя.

По его словам, российский проект резолюции Совбеза ООН открыт к соавторству всех стран-членов всемирной организации. Россия ждет комментариев по указанному документу к полудню субботы, 14 октября.

Ранее сообщалось, что российская сторона подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить огонь в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

Однако постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что по предложенному Россией проекту необходимо провести серьезные консультации, на которые потребуется время.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.

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