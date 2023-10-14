РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом прекратить огонь в Израиле и Газе – СМИ

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Российская сторона подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить огонь в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.

В нем указывается, что Совет безопасности всемирной организации призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня.

Кроме того, Совбез ООН строго осуждает какое-либо насилие и боевые действия в отношении мирного населения, а также все акты терроризма.

В проекте также содержится призыв Совета к безопасному освобождению всех заложников и беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.

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