В ХАМАС заявили, что высоко оценивают позицию Путина по конфликту на Ближнем Востоке

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Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию Владимира Путина относительно конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление группировки.

В ХАМАС также добавили, что приветствуют активные усилия российской стороны, которые направлены на прекращение израильских ударов по сектору Газа.

Ранее президент России призвал обе стороны конфликта на Ближнем Востоке подумать о гражданском населении. В связи с этим глава государства подчеркнул, что Россия может помочь урегулировать ситуацию вокруг Израиля и ее никто не заподозрит в попытках "подыгрывать" кому-то.

Кроме того, Владимир Путин считает, что осуществление против сектора Газа мер военного и невоенного характера наподобие "блокады Ленинграда" является неприемлемым. По его словам, не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек. Число погибших палестинцев в результате ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 1,9 тысячи человек, включая 614 детей.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке