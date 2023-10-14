По резолюции России по Ближнему Востоку нужно провести консультации – постпред Британии

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Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что по предложенному Россией проекту резолюции Совбеза всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке необходимо провести серьезные консультации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова дипломата.

Одновременно с этим постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что Пекин открыт любым усилиям по прекращению огня между Палестиной и Израилем.

Он добавил, что китайская сторона приветствует все усилия, которые направлены на снижение напряженности в этом регионе и защиту мирного населения.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила проект резолюции Совета безопасности ООН с призывом немедленно прекратить огонь в зоне боевых действий между Израилем и Палестиной.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.

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