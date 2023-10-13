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МИД Ирана допустил открытие новых фронтов на фоне действий Израиля в Газе
Фото: ТАСС/Zuma/Rouzbeh Fouladi
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о вероятном открытии новых фронтов в свете агрессивных действий Израиля в секторе Газа. Об этом он сообщил изданию Al Mayadeen.
Он добавил, что Иран продолжает поддерживать силы сопротивления как политически, так и при помощи СМИ. Глава иранского МИД также назвал военным преступлением прекращение подачи воды и электричества в сектор Газа и пообещал, что Израиль и его спонсоры ответят за результаты агрессии против палестинцев.
Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что еврейское государство не собирается начинать войну против Ирана. Он также сообщил, что есть риск втягивания в палестино-израильский конфликт организации "Хезболлах".
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".
Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.
Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.
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