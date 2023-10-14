Небензя заявил, что ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке лежит на США

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Ответственность за нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Он также добавил, что на сегодня Ближний Восток находится на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы.

По словам постпреда РФ при ООН, нынешняя волна насилия на Ближнем Востоке происходит на фоне нарушений Израилем резолюций Совбеза всемирной организации в последнее время.

Небензя отметил, что российская сторона признает право Тель-Авива на самозащиту, однако считает неприемлемыми действия, которые нацелены на коллективное наказание жителей Палестины.

Так, РФ не может игнорировать неизбирательные удары по жилым районам в секторе Газа, а также отрезание этой территории от воды и электричества.

Ранее сообщалось, что российская сторона подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить огонь в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек. Число погибших палестинцев в результате ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 1,9 тысячи человек, включая 614 детей.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

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