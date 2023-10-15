Генсек ООН призвал Израиль дать гуманитарный доступ в Газу

Фото: 123RF/palinchak

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, а также гуманитарным работникам в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Между тем ХАМАС он призвал немедленно освободить заложников без каких-либо условий. По словам Гутерриша, мир находится "на грани пропасти на Ближнем Востоке".

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Ранения зафиксировали по меньшей мере у 3 500 человек.

В Минздраве Палестины сообщали, что из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев. Ранения получили 10 800 человек.

Владимир Путин впервые прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины