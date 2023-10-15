Число погибших в ходе эскалации конфликта жителей Израиля возросло до 1,4 тыс – СМИ

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Минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал i24 News.

Уточняется, что ранения зафиксировали по меньшей мере у 3 500 человек.

Ранее сообщалось, что из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 2 670 палестинцев. Кроме того, 9 600 человек получили ранения.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

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