15 октября, 20:34Политика
Число погибших в ходе эскалации конфликта жителей Израиля возросло до 1,4 тыс – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Ohad Zwigenberg
Минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал i24 News.
Уточняется, что ранения зафиксировали по меньшей мере у 3 500 человек.
Ранее сообщалось, что из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 2 670 палестинцев. Кроме того, 9 600 человек получили ранения.
Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.
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