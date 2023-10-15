15 октября, 20:17Политика
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,6 тыс
Фото: ТАСС/AP/Hatem Ali
На данный момент из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 2 670 палестинцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Палестины.
Кроме того, 9 600 человек получили ранения.
Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек.
В Лондоне прошла масштабная акция в поддержку Палестины
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