Число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,6 тыс

Фото: ТАСС/AP/Hatem Ali

На данный момент из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 2 670 палестинцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Палестины.

Кроме того, 9 600 человек получили ранения.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек.

В Лондоне прошла масштабная акция в поддержку Палестины